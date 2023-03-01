Evlerine girmeye korkan vatandaşlar parkta konaklıyor

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6; Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki ‘asrın felaketi’ olarak adlandırılan depremlerde Adana’da 13 bina yıkılırken, 418 kişi de hayatını kaybetmişti. Depremin ardından, apartmanda yaşayan Adanalı vatandaşlar korktukları için dışarıda kalmaya başladı.
Merkez Park, deprem sonrasında Adanalıların evi haline geldi. Çadırını ve karavanı kapan vatandaşlar, parka gelerek burada konaklamaya başladı.
"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"
Çadırda kalan Ahmet Aydın (61), "Çok büyük bir korku hissettik. 04.17’de derin uykudaydık. Asansöre bindik, öyle indik. Aslında binilmez ama bindik ne yapalım. 22 gündür dışarıdayız, 10 gün arabada kaldık.
Şimdi çadırda kalıyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımıza selam söylüyorum, Allah devlete zeval vermesin, Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.