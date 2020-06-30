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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 30.06.2020 - 15:27,Son Güncelleme:

Evlerinde uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kadın tutuklandı

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Evlerinde uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kadın tutuklandı
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SAMSUN’da polisin düzenlediği operasyonda 896 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kadın şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler belirlenen iki adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 896 uyuşturucu hap ele geçirildi. Adreslerde bulunan Seyhan S. (41) ve Semra G. (42) isimli iki kadın gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen kadınlar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, kendini görüntüleyen gazetecilere tepki göstererek, ‘Sanki ne var, neyi çekiyorsunuz?’ dedi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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