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Evlerinde ölü bulunmuşlardı: Sebebi karbonmonoksit zehirlenmesi çıktı

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#Metin Dedeoğlu#Naciye Dedeoğlu#Kahramanmaraş
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 14:40

Kahramanmaraş'ta evlerinde ölü bulunan Metin Dedeoğlu (69) ile eşi Naciye Dedeoğlu'nun (72) yapılan otopsilerinde karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Eski MHP Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun de ağabeyi ve yengesi olan Dedeoğlu çifti, yan yana toprağa verildi.

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Doğukent Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Metin ve Naciye Dedeoğlu'ndan haber alamayan çocukları, dün eve gittiklerinde yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbarla eve giden polis ekipleri, çiftin doğal gaz kaçağından ölmüş olabileceği ihtimali üzerine dağıtım şirketi ekiplerini çağırdı. Dağıtım şirketi ekipleri, incelemede doğal gaz kaçağının olmadığını belirtti.

Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Dedeoğlu çiftinin yapılan otopsilerinde, karbonmonoksit gazından zehirlendiği saptandı.

Evlerinde ölü bulunmuşlardı: Sebebi karbonmonoksit zehirlenmesi çıktı



YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

MHP Kahramanmaraş 24'üncü Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun da ağabeyi ve yengesi olan Metin Dedeoğlu ve eşi Naciye Dedeoğlu'nun cenazeleri otopsinin arından yakınları tarafından teslim alındı. Dedeoğlu çifti için Ulu Camiide kılınan cenaze namazına MHP milletvekili Vahit Demiröz, CHP milletvekili Ali Öztunç ile vatandaşlar katıldı. Çift, kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'ndan yan yana toprağa verildi. 

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Evlerinde ölü bulunmuşlardı: Sebebi karbonmonoksit zehirlenmesi çıktı



APARTMANDA İNCELEME BAŞLATILDI

Otopside çiftin karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüklerinin belirlenmesi üzerine doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sabah saatlerinde tekrar apartmana giderek incelemelerde bulundu. 

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#Metin Dedeoğlu#Naciye Dedeoğlu#Kahramanmaraş

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