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Evlerinde ölü bulunan anne ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

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#İstanbul#Kartal#Zehirlenme
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 17:37

Kartal'da dün 5 katlı binanın giriş katında yaşayan anne ve 2 çocuğu ölü bulunmuş, olay yerinde inceleme yapan ekipler doğal gaz zehirlenmesi ihtimali üzerinde durmuştu. Hayatını kaybeden anne ve kızları bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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Olay, dün saat 11.00 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Melek Dönmez(40), kızları Havvanur Ergay(12) ve Belinay Ergay(14) ile 5 katlı binanın giriş katında yaşıyordu. Sabah saatlerinde Dönmez'den haber alamayan arkadaşı, çilingir yardımıyla eve girince Melek Dönmez ve iki kızının cansız bedeniyle karşılaştı.

Evlerinde ölü bulunan anne ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

DOĞAL GAZ ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, doğal gaz zehirlenmesi ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden anne ve 2 kızının cenazesi bugün Pendik Fatih Camii'ne getirildi. Cenazeye Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Melek Dönmez'in Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan bekçi erkek kardeşi Murat Dönmez, ailesi, Mele Dönmez'in eski eşi Ümit Ergay ve çok sayıda polis katıldı.

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Evlerinde ölü bulunan anne ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne Melek Dönmez ve kızları Havvanur Ergay ile Belinay Ergay'ın cenazeleri Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi. Ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

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#İstanbul#Kartal#Zehirlenme

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