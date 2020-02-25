Evlerinde gördükleri akrepler korkuttu



Dağlık bir alanda kurulan Sukapı Mahallesi'ndeki 4 evde, son bir haftada akrep görülmesi vatandaşları korkuttu. Evinde akrep bulan Servet Savaş, akrebi duvarda gezinirken gördüklerini anlattı. Savaş'ın eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı evde görülen akrep, Muhtar Ataman Beki ve komşular tarafından yakalanıp, kavanoza konuldu.

Mahalle Muhtarı Ataman Beki, "Görünce ne yapacağımızı şaşırdık. Nasıl müdahale edeceğimizi de bilmiyoruz. Mahallede çok sayıda eski bina var. Kentsel dönüşüm acilen hayata geçirilmeli" dedi.