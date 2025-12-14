Evlerinde diken üstünde yaşıyorlar | 'Ölüm tehlikesi ile yatıp kalkıyoruz'

Haberin Devamı

Kökez Mahallesi’nde 2019 yılında inşa edilen, 3 katlı ve 9 daireden oluşan binada yaklaşık 2 yıl önce zemin ve birinci katlarda ciddi çatlaklar meydana geldi. Çatlakların artmasıyla birlikte bina sakinleri büyük korku yaşarken, davalık oldular.

Yaşanan olay sonrası apartman sakinlerinin başvurusu üzerine inceleme yapıldı. Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından bina, polis nezaretinde tedbir amaçlı olarak mühürlendi. Daha sonra gerçekleştirilen incelemeler sonrası binaya kontrollü şekilde girişe izin verildi.

Yaşanan süreçte apartman sakinleri, Serik Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili biri ceza, diğeri hukuk olmak üzere iki ayrı dava açıldı. Yargılama sürecinde bugüne kadar üç kez bilirkişi heyeti tarafından keşif yapılırken, son olarak 12 Aralık Cuma günü mahkeme heyetinin görevlendirdiği bilirkişiler, hâkim nezaretinde binada dördüncü keşfi gerçekleştirdi.

Keşif sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Apartman sakinleri de bilirkişi heyetine eşlik ederken, müteahhit, bilirkişi heyeti ve bina sakinleri keşif esnasında bir araya geldi. Binadaki mevcut durum, çatlakların seviyesi ve yapının genel güvenliği detaylı şekilde incelendi.

"HER GÜN ÖLÜM KORKUSUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Binada oturan oğlu, gelini ve torunlarının yaşadığı ev için büyük endişe duyduğunu belirten Fatma Sümer, "Burada oğlum, gelinim ve torunlarım yaşıyor. Her gün ölüm korkusuyla karşı karşıyayız. Ölüm tehlikesiyle yatıp kalkıyoruz. Torunlarım burada. Çaresizlikten korkarak içeri giriyorum. Depremde çok korktuk, o günden beri sürekli endişe içindeyiz. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz" dedi.

Apartman sakinlerinin açtığı dava kapsamında bir sonraki duruşmanın 2 Şubat 2026 tarihinde yapılacağı öğrenildi.