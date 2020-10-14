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SAMSUN (İHA)
Haber Giriş: 14.10.2020 - 12:34 | Son Güncelleme:

Evlerinde 1 kilo esrarla yakalandılar

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Evlerinde 1 kilo esrarla yakalandılar
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Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişinin kaldıkları adreslerde yapılan aramada 1 kilo 3 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde müşterek hareket ederek uyuşturucu sattıkları bilgisini aldıkları B.A. ve U.İ.'nin adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 1 kilo 3 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Evlerinde 1 kilo esrarla yakalandılar

 

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