MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEvlerin kapı kilitlerini çalan şüpheli yakalandı
GeriGündem Evlerin kapı kilitlerini çalan şüpheli yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Soner AYDIN/ MERSİN (DHA)
Haber Giriş: 16.01.2021 - 17:49 | Son Güncelleme:

Evlerin kapı kilitlerini çalan şüpheli yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evlerin kapı kilitlerini çalan şüpheli yakalandı
Abone Olgoogle-news

MERSİN’de 9 evin kapı kilidini çalan şüpheli, yakalandı. Tutuklanan şüphelinin, hırsızlık öncesi evlerin olduğu bölgelerde dolaştığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Evlerin kapı kilitlerini çalan şüpheli yakalandı
Kent merkezindeki çok sayıda evin kapı kilitlerinin çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Uğur Arslan olduğunu tespit etti. Arslan, adresinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arslan, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uğur Arslan’ın hırsızlık öncesi evlerin olduğu bölgelerde dolaştığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle