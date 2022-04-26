Evlerin arasına uçak düştü

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Yunuseli Havaalimanı yakınında bulunan, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak’taki evlerin arasına, dün saat 15.00 sıralarında tek motorlu uçak düştü. Önce uçak alev aldı, ardından sokakta bulunan 2 araç yanmaya başladı. Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi. Sokakta yaşayanlar ise panik yaşadı. Bazı kadınlar, çocukları kucaklayıp bölgeden koşarak uzaklaştı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmalarını bir süre daha sürdürdü. Uçaktaki pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşa’nın ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Yangın nedeniyle 2 aracın yanı sıra 2 evde de hasar oluştuğu bildirildi.

SİVİL EĞİTİM UÇAĞIYDI

Düşen uçağın, YBS Havacılığa ait eğitim uçağı olduğu öğrenildi. Sivil eğitim uçağı olarak kayıtlara geçen UPT kuyruk numaralı Tecnam P2002JF tipi tek motorlu, iki kişilik uçak havalandıktan kısa bir süre sonra, pilot Furkan Ökten, Yunuseli Havalimanı’nın batı tarafında 500 metre yükseklikte, “motor emergency (acil durum) uçuş eğitimi” yapacağını anons etti. Ancak pilot kalkıştan kısa bir süre sonra diğer piste iniş yapacağını söyledi. Kalkıştan 3-4 dakika sonra da uçak Bağlarbaşı Mahallesi’nde sokak arasına düştü.

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Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Teknik sebeplerle olduğunu düşünmekteyiz. Konu araştırılacak” dedi.