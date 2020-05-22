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DHA
Haber Giriş: 22.05.2020 - 23:58,Son Güncelleme:

Evleri yanan yaşlı çift, gözyaşlarını tutamadı

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Evleri yanan yaşlı çift, gözyaşlarını tutamadı
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Bursa’da, iki katlı evin giriş bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. Ev sahibi çift söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izlerken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 19.45 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Üreğil Mahallesi’nde çıktı. İsmet Mutluay iftar sofrası hazırlarken, eşi Şerif Hanım Mutluay da bahçede olduğu sırada, iki katlı evin hol kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mutluay çiftinin evinden duman yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Şerif Hanım ve İsmet Mutluay komşular tarafından dışarı çıkarılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın 1 saatte söndürüldü. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Evleri yanan yaşlı çift, gözyaşlarını tutamadı

YAŞLI ÇİFT, ÇALIŞMALARI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Yangını söndürme çalışmalarını izlerken gözyaşlarını tutamayan Mutluay çiftine sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Evleri yanan yaşlı çift, gözyaşlarını tutamadı

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