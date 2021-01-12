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Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 12.01.2021 - 17:19 | Son Güncelleme:

Evleri yanan Suriyeli yaşlı kadın, yalın ayak gözyaşı döktü

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Evleri yanan Suriyeli yaşlı kadın, yalın ayak gözyaşı döktü
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OSMANİYE'de 8 kişilik Suriyeli ailenin yaşadığı müstakil ev ve içindeki eşyalar, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Ailesiyle birlikte kendisini son anda yalın ayak dışarı atan yaşlı kadın, gözyaşlarına boğuldu.

Evleri yanan Suriyeli yaşlı kadın, yalın ayak gözyaşı döktü
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan Suriyeli Ahmet El Abbuş ve ailesinin yaşadığı çatısı çinko kaplı ahşap olan evden, saat 13.30 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Aile fertleri kendilerini dışarı atarken, çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm odalara sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangını fark edip ailesiyle birlikte kendisini yalın ayak dışarı atan yaşlı kadın, gözyaşı döktü

Ev ve içindeki tüm eşyaların yanarak kullanılamaz hale geldiği yangının elektrik kontağından çıktığının tahmin edildiği belirtildi. 

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