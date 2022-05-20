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Evlere teslim uyuşturucu

#Uyuşturucu#Ev#Teslim
Evlere teslim uyuşturucu

İstanbul Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sanal market araçlarının uyuşturucu kuryesi olarak kullanıldığı yönünde bilgi aldı.

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Alınan bilgi üzerine çalışma başlatıldı. Geçen salı gecesi saat 01.30’da şüphe üzerine ünlü bir market zincirinin 35 AVD 035 plakalı market aracı durduruldu. Araçta yapılan aramada, sağ ön paspas üzerinde bir poşet içerisinde satışa hazır 11 paket halinde yaklaşık 10 gram bonzai bulundu.

Sürücü Sinan C.B., (27) Süleyman Y. (21) ve Fırat I. (24) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen 2’si tuşlu 3 cep telefonu ve 2 bin 80 TL ele geçti. Sanal market aracı ise otoparka çekildi.

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#Uyuşturucu#Ev#Teslim

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