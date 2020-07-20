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Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT(Düzce), (DHA)
Haber Giriş: 20.07.2020 - 13:08,Son Güncelleme:

Evlerden hırsızlık yapan kadınlar yakalandı

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Evlerden hırsızlık yapan kadınlar yakalandı
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KOCAELİ’nin İzmit ve Darıca ilçelerinde, 5 evden hırsızlık yapan 5’i kadın 6 kişi yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmit ve Darıca’da meydana gelen 5 evden para ve ziynet eşyaları çalınması üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerin bir araç ile İstanbul’dan Kocaeli’ye gelerek hırsızlık yaptığını belirledi. Yapılan takip sırasında 17 Temmuz günü yeniden İzmit’e geldikleri saptanan D.Ç., G.A., Ç.B., N.T., F.Ç. ve H.İ.T. operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda kapı, pencere kırmak ya da açmak amacıyla kullanılan 1 levye ve 2 tornavida, kapı dili düşürmek için özel yapılmış 3 plastik aparat ve parmak izi kalmaması için kullanılan çoraplar ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.Ç.’nin 3, G.A.’nın 16, Ç.B.’nin 10, N.T.’nin 25, H.İ.T.’nin 9 ve F.Ç.’nin 2 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, görüntü alan gazetecilere küfürler savurdu. Bir kadın şüpheli, “Biz yapmadık ki. Gidin teröristleri çekin” dedi.

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