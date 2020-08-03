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DHA
Haber Giriş: 03.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Evler, ahırlar ve sokaklar... Aranıyor

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Evler, ahırlar ve sokaklar... Aranıyor
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Kurban Bayramı’nın ilk günü, annesi Firdevs Çiçek ve 2 kardeşiyle birlikte bayram ziyaretine gittiği ananesinin Diyarbakır Dicle’ye bağlı Kelekçi Mahallesi’ndeki evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek’i arama çalışmaları devam ediyor.

Mahallelinin de katılımıyla 3 gündür devam eden arama çalışmalarında, dağlık alanlar, evler ve ahırlar didik didik tarandı. Arama çalışmalarında drone, termal kamera ve iz takip köpekleri de kullanıldı. 

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