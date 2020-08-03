DHA
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Evler, ahırlar ve sokaklar... Aranıyor
Kurban Bayramı’nın ilk günü, annesi Firdevs Çiçek ve 2 kardeşiyle birlikte bayram ziyaretine gittiği ananesinin Diyarbakır Dicle’ye bağlı Kelekçi Mahallesi’ndeki evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek’i arama çalışmaları devam ediyor.
Mahallelinin de katılımıyla 3 gündür devam eden arama çalışmalarında, dağlık alanlar, evler ve ahırlar didik didik tarandı. Arama çalışmalarında drone, termal kamera ve iz takip köpekleri de kullanıldı.
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