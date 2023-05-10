Evlenmekten vazgeçtiği için öldürüldü

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Bir süre sonra evden çıkan Tokmak polise giderek Burma’yı öldürdüğünü söyledi. Zekeriya Tokmak’ın ifadesinin ardından eve gelen polis ekipleri, Hanife Burma’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Tokmak’ın polisteki ifadesinde evlenmeyi planladıklarını, ancak Burma’nın vazgeçtiğini söylediği öğrenildi.

Tokmak’ın bunun üzerine çıkan tartışmada mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Burma’nın boğazını keserek öldürdüğünü söylediği belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından Burma’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.