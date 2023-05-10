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Evlenmekten vazgeçtiği için öldürüldü

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#Adli Tıp Kurumu#Otopsi#Polis
Evlenmekten vazgeçtiği için öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 07:00

İstanbul Esenler’deki 5 katlı binanın çatı katındaki dairede önceki gün 15.30 sıralarında, mobilyacı Zekeriya Tokmak (57) ile birlikte yaşadığı Hanife Burma (44) arasında tartışma çıktı.

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Bir süre sonra evden çıkan Tokmak polise giderek Burma’yı öldürdüğünü söyledi. Zekeriya Tokmak’ın ifadesinin ardından eve gelen polis ekipleri, Hanife Burma’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Tokmak’ın polisteki ifadesinde evlenmeyi planladıklarını, ancak Burma’nın vazgeçtiğini söylediği öğrenildi.

Tokmak’ın bunun üzerine çıkan tartışmada mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Burma’nın boğazını keserek öldürdüğünü söylediği belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından Burma’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 

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#Adli Tıp Kurumu#Otopsi#Polis

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