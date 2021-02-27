Evlenmek yerine annemi ve kardeşlerimi seçtim

İşte Özkoç’un ağzından bilinmeyenleri:

TERCİH ETTİM

“Hayatımda hiç evlenmedim. Askerdeydim, sekiz ay kala babam rahmetli oldu. Küçük kız kardeşim daha ilkokula gidiyordu, bir kız kardeşim daha var. Bir de evde hasta dedemiz vardı. Elinizde bir aile var, öyle çok maddi imkânlara da sahip değildik.

Ya o aileyi gözeteceksin, kollayacaksın, kardeşlerini okutacaksın. Ya da kendine başka hayat kuracaksın, kendi çocuklarınla ilgileneceksin. Tercihimi yaptım. Çünkü onlar benim gözümün içine bakıyordu. Hayatımda çok sevdiğim, değer verdiğim sadece annem olduğu için değil, çevresine yaydığı enerjiden dolayı değer verdiğim annem ve kardeşlerime sahip çıkmak istedim. 2 kız kardeşim var. Onlar evlensin, hayatlarını kursun istedim. Bir bakkal dükkanı açtım. Karşı tarafta da spor organizasyonu vardı. Geceleri orada köfte ekmek satıyordum. Teklif geldi, ‘İyi konuşuyorsun, belediye meclis üyeliğine ne dersin’ diye. 27 yaşında belediye meclis üyesi oldum.”