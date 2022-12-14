Evlenmek istemeyen Şerife’nin ağabeyini öldürdüler

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Bu nedenle Özkarslı Ailesi ile İçöz Ailesi arasında husumet oluştu. Ahmet Özkarslı, bakkaldan İçöz Ailesi fertlerinin alışveriş yapmasına izin vermedi. Bu nedenle taraflar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

BABA SERBEST KALDI

18 Ekim’de Şerife İçöz’ün ağabeyi Mustafa İçöz (21) ile Ahmet Özkarslı ve babası Mehmet Özkarslı arasında köy meydanında tartışma çıktı. Ahmet Özkarslı, tabancayı çıkarıp İçöz’e ateş etti. Ağır yaralanan İçöz, ambulansla hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Özkarslı tutuklanırken, babası ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Mustafa İçöz’ün köydeki cenazesinde, kuzeni Meryem Taylan kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Taylan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taylan’ın cenazesi de bir gün sonra toprağa verildi. Ahmet Özkarslı hakkında ‘kasten öldürme’, Mehmet Özkarslı hakkında ise ‘öldürmeye azmettirme’ suçlarından müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Açık lisede eğitimini sürdüren Şerife İçöz, “Evlenmek istemiyordum, okumak istiyordum. Bu yüzden aramıza küslük soktular” dedi.

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