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Evlenmek istediği kızın evinin önüne geldi, tartışmada erkek kardeşini öldürdü

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#İstanbul#Cinayet#Güngören
Evlenmek istediği kızın evinin önüne geldi, tartışmada erkek kardeşini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 14:28

İstanbul'un Güngören ilçesinde bir şahıs, evlenmek istediği kızın erkek kardeşini sokak ortasında vurarak öldürdü. Olay anı ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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İddiaya göre, Güngören ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Vardar Sokak'ta dün gece 01.00 sıralarında M.D., motosikletiyle evlenmek istediği kızın ailesinin evinin önüne gitti. M.D. ile kızın ailesi arasında sorun yaşandığı öğrenildi.

Evlenmek istediği kızın evinin önüne geldi, tartışmada erkek kardeşini öldürdü

Bir süre sonra evin yanına gelen kızın erkek kardeşi Hazem Muhammed ile M.D. arasında tartışma çıktı. M.D., yanında bulunan silahı çıkararak Muhammed'e ateş etti. Muhammed yere yığılırken, şüpheli motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hazem Muhammed hayatını kaybetti.

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Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Evlenmek istediği kızın evinin önüne geldi, tartışmada erkek kardeşini öldürdü

Evlenmek istediği kızın evinin önüne geldi, tartışmada erkek kardeşini öldürdü

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#İstanbul#Cinayet#Güngören

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