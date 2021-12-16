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Evlenme vaadiyle tuzak kurdular! Çatıda yakalandılar

#Kütahya#Muhammed El Ebeydi#Hasan Casim Abdallah
Evlenme vaadiyle tuzak kurdular Çatıda yakalandılar

Kütahya'da Suriyeli Muhammed El Ebeydi (24) ve Hasan Casim Abdallah (24), sosyal medyada tanıştıkları Irak uyruklu Hüseyin Hasan M.’yi (42) evlendirme vaadiyle çağırdıkları evde el ve ayaklarını plastik kelepçeyle bağlayıp dövdükten sonra paraları ile cep telefonlarını gasbetti. Şüpheliler, polisten saklandıkları çatıda yakalandı.

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Gaybiefendi Mahallesi’nde oturan Suriye uyruklu Muhammed El Ebeydi ve Hasan Casim Abdallah, sosyal medyada tanıştıkları Iraklı Hüseyin Hasan M.’yi, evlenecek eş bulacakları yalanını söyleyip evlerine davet etti. Şüpheliler, eve gelen Hüseyin Hasan M.’nin ellerini ve ayaklarını plastik kelepçeyle bağlayarak dövdükten sonra 1900 dolar ve 1200 lirası ile araç anahtarını ve 2 cep telefonunu gasbetti.

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Hüseyin Hasan M.’nin bağırışlarını duyan komşular, polise haber verdi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evin bulunduğu sokağa gelince 2 şüpheli de apartmanın çatısına çıkıp saklandı. Şüphelilerden biri, başka apartmanın çatısına kaçmaya çalışırken yakalandı, diğeri ise çatı kenarında kendisini atacağını söyledi. Polis, inmesi için ikna ettiği şüpheliyi de yakalayıp gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, ifadeleri için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Elleri ve ayakları bağlanarak dövülen Hüseyin Hasan M. ise tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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