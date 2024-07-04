×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Evlatlıktan reddettiği oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Yalova#Cinayet#Soruşturma
Evlatlıktan reddettiği oğlunu pompalı tüfekle öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 05:27

Yalova'da Ramazan Ölger (37), iddiaya göre evlatlıktan reddettiği için konuşmak amacıyla gittiği evde tartıştığı babası Nizamettin Ölger (60) tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü.

Haberin Devamı

Olay, gece yarısı Bağlarbaşı Mahallesi Rüya Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Ölger, anlaşmazlık yaşadığı babası Nizamettin Ölger’in kendisini evlatlıktan reddettiğini öğrenince konuşmak üzere evine gitti. Baba-oğul arasında evin bahçesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında baba Ölger, pompalı tüfekle ateş etti.

SAÇMALAR BAŞINA İSABET ETTİ

Pazarcılık yaptığı belirtilen Ramazan Ölger, başına isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Ramazan Ölger’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ramazan Ölger’in cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haberin Devamı

GÖZALTINA ALINDI

Cinayet zanlısı Nizamettin Ölger ise eve gelen polis ekipleri tarafından olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte gözaltına alındı.

Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yalova#Cinayet#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!