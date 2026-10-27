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Evlatlarını kurtardı, kendi canından oldu: Üzerine minibüs devrilen anne kurtarılamadı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziosmanpaşa#Trafik Kazası#Canan Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 12:34

Gaziosmanpaşa'da kaldırıma çıkan minibüsü son anda fark eden anne, iki çocuğunu iterek ölümden kurtardı ancak devrilen aracın altında kaldı. Çevredekilerin aracı kaldırarak altından çıkardığı Canan Erdoğan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, makas atarak hızla geldiği öne sürülen minibüs sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Gaziosmanpaşa'da 22 Ekim Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Canan Erdoğan (41), okuldan aldığı 2 çocuğuyla evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada iddiaya göre aşırı hız yapan sürücünün kullandığı minibüs Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde yol kenarındaki kaldırıma çıktı.

Evlatlarını kurtardı, kendi canından oldu: Üzerine minibüs devrilen anne kurtarılamadı

ÇOCUKLARINI KURTARDI

Savrulan minibüsün üzerlerine geldiğini fark eden Erdoğan, kenara ittiği çocuklarını kazadan kurtardı ancak minibüs Erdoğan’a çarptı. Yol kenarında bulunan toprak alana çıkarak durabilen minibüs Canan Erdoğan’ın üzerine devrildi.

Evlatlarını kurtardı, kendi canından oldu: Üzerine minibüs devrilen anne kurtarılamadı

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin yardımıyla minibüs devrildiği yerden kaldırılırken minibüsün altında kalan Canan Erdoğan’ın ağır yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Erdoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evlatlarını kurtardı, kendi canından oldu: Üzerine minibüs devrilen anne kurtarılamadı

'ÇOCUKLAR KURTULDU KADIN VEFAT ETTİ'

Çevredeki bir iş yerinde çalışan Zahit Mahmut, "Minibüs makas atarak geliyormuş. Karşıdan da kadın ve 2 çocuğu beraber geliyorlarmış. Minibüs bu alana kadar çıkarak direkt üzerlerine devrildi. Kadın da altında kaldı. Çocuklar kurtuldu ama kadın vefat etti. Kaldırımda yürüyorlardı. Araç kontrolden çıkarak hızlı geliyordu, hata minibüsün hatası" dedi.

Evlatlarını kurtardı, kendi canından oldu: Üzerine minibüs devrilen anne kurtarılamadı
 

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#Gaziosmanpaşa#Trafik Kazası#Canan Erdoğan

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