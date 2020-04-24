Evlatlarımız olmadan asla

KÖPEKLERİMİZ ÇOCUKLARIMIZ





Sevim Akçaoğlu ve eşi 1.5 yıl önce Bakü’ye giderken Labradoodle cinsi Lucy ve Miniature Schnauzer cinsi Laika’yı da götürmüş. Akçaoğlu “Bir insan çocuğunu bırakabilir mi” diye soruyor.

LATTE İLE KKTC’DE

Büşra Sinapoğlu KKTC’de üniversitede okuyor ve 3 yıl önce Latte ismini verdiği köpeği sahiplenmiş. Evcil hayvanların yurda dönüşüne izin verilmediği için bulunduğu ülkeyi terk edemeyenlerden biri.

İSTANBUL’DAN ABD’YE GİTTİ

Sera Alper, Sin Fin Gray ismini verdiği kedisi ile 2015’te İstanbul sokaklarında tanışmış. 2016’da da birlikte ABD’ye gitmişler. Sosyal medya ajansı bulunan Sera Alper “Evladım olmadan asla dönmem” diyor.

İNSAN EVLADINI BIRAKABİLİR Mİ

Kubilay Başar, Eylül 2019’da çalışmak için Bakü’ye gitti. Sibirya kurdu ‘Frost’u da yanında götürdü. Bu ay başında işsiz kalan Başar şöyle sesleniyor: “İnsan evladını geride bırakabilir mi?”

KIZIM ERA’YI GERİDE BIRAKAMAM

Serkan Asal 2007’den beri ABD’de Miami’de yaşıyor. ABD’deki salgın sürecinin kötü yönetilmesinden dolayı Türkiye’ye ailesinin yanına dönmek istiyor. Ancak onun da geride bırakamayacağı bir ‘kızı’ “Era”sı var.

AİLEMİZİN BİR PARÇASI

Neval Kamış ve eşi 2.5 yıl önce Tanzanya’ya gittiler. Tabii ki yanlarında Scottish Fold cinsi kedileri Kümülonimbus ile. Kamış ”5 yıldır ailemizin bir parçası olan kedimizden ayrılmak istemiyoruz” diyor.

‘UYGULAMA DÜZENLENMELİ'

Empati Hayvan Hakları Eğitimi ve Şiddetsizlik Derneği Başkanı Barış Şengün, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın pet hayvanlarının yurda girişinin durdurulmasına yönelik kararının, yurtdışında yaşayan evcil hayvan sahiplerini mağdur ettiğini söyledi. Şengün, kararın ‘ticari amaçlı’ şeklinde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.