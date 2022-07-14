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Evlat vahşeti! Babasını öldürdü, anne ve kardeşini yaraladı

#Ordu#Cinayet#Polis
Evlat vahşeti Babasını öldürdü, anne ve kardeşini yaraladı

Ordu’nun Ünye ilçesinde psikolojik sorunlar olduğu öğrenilen bir kişi, hereksin uyduğu esnada babasını, annesini ve kız kardeşini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan baba hayatını kaybederken, diğer yaralıların ise tedavisi sürüyor.

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Olay, ilçeye bağlı Nurettin Mahallesi’nde dün gece saatlerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerlik görevinden hava değişimi için memleketine gelen Emirhan G.(27) gece vakti herkes uyurken annesi babası ve kız kardeşini bıçakladı. Baba Adem G.(57) olay yerine gelen ambulansla en yakın sağlık ocağına sevk edilirken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, anne Adile (58) ve kızı Gizem Nur G'ye (22) olay yerinde yaparak, Ünye Devlet Hastanesi’nde kaldırdı. Ailesine dehşeti yaşatan genç, olay sonrası güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Hayatını kaybeden Adem G.'nin uzun yıllar şeker fabrikalarında çalıştığı, yeni emekli olduğu ve köydeki evi yazlık olarak kullandıkları öğrenildi.

Baba Adem G.’nin, 15 Temmuz Cuma günü öğle namazını müteakiben Nurettin Köyü Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Evlat vahşeti Babasını öldürdü, anne ve kardeşini yaraladı

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