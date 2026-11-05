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Evlat vahşeti: Annesini ve kız kardeşini tüfekle katletti... Cani, çelik yelekle mahkemeye getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Katliam#Şanlıurfa
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 09:51

Şanlıurfa'da annesinden para istedikten sonra olumsuz yanıt alan Hüseyin Demrican, çıkan tartışmada annesini ve kız kardeşini tüfekle vurarak öldürdü. Yaralanan kız kardeşinin tedavisi ise sürüyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Hüseyin Demircan ile arkadaşı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Konuklu Mahallesi'nde tek katlı bir evde meydana geldi. Tarım işçisi oldukları belirtilen ailenin oğlu Hüseyin Demircan, babasıyla dini nikahla yaşayan annesi Huriye Çiçekli'den para istedi. Eşi Ahmet Demircan’ın hastanede tedavi gördüğünü ve paraya ihtiyaçları olabileceğini belirten Huriye Çiçekli olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Daha önceden suç kaydı bulunduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu öğrenilen Hüseyin D., tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfekle ailesine ateş açtı.

Evlat vahşeti: Annesini ve kız kardeşini tüfekle katletti... Cani, çelik yelekle mahkemeye getirildi

MELİKE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Saçmaların isabet ettiği anne Huriye Çiçekli ile kız kardeşleri Melikenur ve Zeynep Demircan yere yığılırken, şüpheli tüfeği olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine eve ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Zeynep Demircan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Huriye Çiçekli de kurtarılamadı. Ayağından yaralanan 11 yaşındaki Melikenur Demircan'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Evlat vahşeti: Annesini ve kız kardeşini tüfekle katletti... Cani, çelik yelekle mahkemeye getirildi

ARKADAŞIYLA BİRLİKTE TUTUKLANDI

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Hüseyin Demircan’ı, saklandığı adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şüphelinin saklanmasına yardım ettiği belirlenen arkadaşı A.Ç. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Hüseyin Demircan ile arkadaşı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Evlat vahşeti: Annesini ve kız kardeşini tüfekle katletti... Cani, çelik yelekle mahkemeye getirildi

ANNE-KIZ TOĞRAĞA VERİLDİ

Diğer yandan 6 çocuk annesi Huriye Çiçekli ile kızı Zeynep Demircan'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Evlat vahşeti: Annesini ve kız kardeşini tüfekle katletti... Cani, çelik yelekle mahkemeye getirildi

 

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#Cinayet#Katliam#Şanlıurfa

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