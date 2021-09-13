Evlat nöbetini İzmir'de sürdüren baba, Ankara'ya yürüyüşe başladı

Diyarbakır'daki evlat nöbetini İzmir'de sürdüren Mehmet Laçin, 2011 yılından bu yana kızı Gamze Laçin'i bulmak için her yolu denediğini söyledi. Son olarak Ankara'ya yürüme kararı alan Laçin, nöbetinin 742'nci gününde, bugün saat 14.00 sıralarında Konak Meydanı'ndaki Saat Kulesi önüne geldi. 'HDP dağa kaçırdığın evladımı geri ver' tişörtü giyen ve sırtında Türk bayrağı taşıyan Laçin, buradan HDP Genel Merkezi'ne doğru yürümeye başladı. 'Ümit Yürüyüşü' başlattığını belirten Laçin, tek amacının evladına kavuşmak olduğunu söyledi.

'BENİ HEDEF GÖSTERDİLER'

Laçin, 2012 yılında kaybolan kızının İstanbul HDP il binasında 3 ay eğitim gördüğünü ileri sürerek "Bu eğitimin ardından Ümit Koçova isimli bir şahısla dağa gönderiliyor. Gitmeden önce de Diyarbakır HDP il binasına gidiyorlar. Ümit Koçova'yı şikayet ettim, Diyarbakır'da bir çarşıda yakalandı ve itiraf etti. Yürekli bir annenin, televizyon izlerken HDP Diyarbakır il binası önünde oturduğunu ve evladını oradan aldığını gördüm. 'Hedef belli, niye evde oturuyorum' dedim ve Diyarbakır'a gittim. Terör mağdurları benden önce nöbete başlamışlar. Ben de nöbetime başladım ve bugün 742'nci gününe girdim. Ümitle nöbet tuttum, çünkü evlatlarına kavuşan anne ve babalar oldu. Haziran ayının 17'sinde HDP İzmir il binasında bir silah patladı. HDP vekili, ki onlara vekil demek içimden gelmiyor; Meral Danış Beştaş beni hedef göstererek 'Bu provokatör burada olmasaydı, bu olay olmazdı' dedi. Provokatör olan, bu vatanın ekmeğini yiyip hazine yardımı alıp sonra da o yardımlarla eleman toplayarak dağa gönderenler mi yoksa ben miyim?" diye konuştu.

'AİHM'YE DE YÜRÜYECEĞİM'

Mücadelesine devam etmek için Ankara'ya gitme kararı aldığını belirten Laçin, "Yürüyüşüm adı da 'Ümit Yürüyüşü'dür. Güzergahta çığlıklar atarak, bütün halkla konuşarak, evladıma kavuşmak için yürüyeceğim. Koronavirüs diyorlar, ben de HDP virüsüne yakalandım, bana HDP virüsü bulaşmış. Yürüyüşümün tek amacı; kızıma kavuşmaktır. Son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yürüyeceğim. AİHM'ye, 'Siz insan haklarını savunuyorsanız, neredesiniz?' diye soracağım" ifadelerini kullandı.

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