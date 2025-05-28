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Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#HDP#PKK
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 16:16

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

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Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2095'inci gününde sürüyor.

İstanbul'dan 2014 yılında dağa götürülen oğulları Yavuz için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen anne Güler ile baba Hüseyin Korkmaz da eski HDP il binası önünde süren oturma eylemine dahil oldu.

Baba Korkmaz, gazetecilere, 2014'ten bu yana evladından haber alamadıklarını söyledi.

Oğlunu çok özlediğini dile getiren Korkmaz, evladının bir an önce dönmesini istediğini belirtti.

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
'İKİ BAYRAMI BİR ARADA YAŞAMAK İSTİYORUZ'

Korkmaz, "Bu bayramda iki bayramı bir arada yaşamak istiyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. O zaman nereye gittiğini bilmiyorduk. Buraya (eski HDP il binası) gelip görüştüm bana oraya gittiğini söylediler. Oğlumun geri gelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anne Güler Korkmaz da Kürtçe yaptığı konuşmada, yüreğinin yandığını, bir an önce evladına kavuşmak istediğini anlattı.

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#Diyarbakır#HDP#PKK

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