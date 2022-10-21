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Evlat nöbetindeyken kansere yakalanıp yaşamını yitiren baba için mevlit okutuldu

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#DİYARBAKIR#HDP#Terör
Evlat nöbetindeyken kansere yakalanıp yaşamını yitiren baba için mevlit okutuldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 16:15

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu için eylem yaparken kansere yakalanıp, tedavi gördüğü hastanede bir hafta önce yaşamını yitiren Ekrem Artık (55) için nöbetteki diğer aileler mevlit okuttu.

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Çocuklarının terör örgütü PKK’ya HDP aracılığıyla götürüldüğünü söyleyen 314 ailenin 3 Eylül 2019’dan bu yana HDP il binası önündeki oturma eylemi, 1145 gündür sürüyor. 7 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Erhan için eylem yapan Ekrem Artık, bu süreçte karaciğer kanserine yakalandı. Tedavisi için Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde detaylı tahlilleri yapılan Artık, 1 Ağustos’ta İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi. Buradan da memleketi Hatay’a giden Artık, tedavi gördüğü hastanede 7 gün önce yaşamını yitirdi.

Evlat nöbetindeyken kansere yakalanıp yaşamını yitiren baba için mevlit okutuldu

Nöbetteki aileler, Ekrem Artık için mevlit okuttu. Duaların okunduğu mevlit programında aileler, Artık’ın oğlunun fotoğrafını da bırakarak dönmesi için çağrıda bulundu.

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'HDP ÇOCUKLARIMIZDAN VAZGEÇMİYOR'

HDP il binası önünde, 2017'de 19 yaşındayken kaçırılan oğlu Bayram için oturma eylemi yapan Şadin Elhaman, "İlk günden beri ben çocuğumun peşindeyim. Halen bir haber almadık. Burada bir baba vardı. Kanser oldu ve vefat etti. Biz bugün burada onun adına mevlit okutacağız. Bizimle beraber o ve eşi birlikte nöbet tutuyordu. Allah’ın izniyle cennettedir. Biz buradan çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. HDP çocuklarımızdan vazgeçmiyor. Siyasi partilere sesleniyorum. Çocuklarımızı bir şekilde getirin" dedi.

Okunan duaların ardından, çadırdaki ailelere lokum dağıtıldı.

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#DİYARBAKIR#HDP#Terör

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