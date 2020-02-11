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Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DHA
Haber Giriş: 11.02.2020 - 17:23,Son Güncelleme:/

HDP önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu

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HDP önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu

Diyarbakır'daki HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerden yeni haber geldi. Nizamettin – Aslıhan Eşrefoğlu çifti evlatlarına kavuştu.

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Nizamettin ve Aslıhan Eşrefoğlu, çiftinin terör örgütün PKK tarafından kaçırılan oğlu Hüseyin (28), güvenlik güçlerine teslim oldu. Hüseyin, Diyarbakır'da ailesiyle buluşturuldu. Hüseyin'in teslim olmasıyla birlikte evlatlarına kavuşan aile sayısı 6'ya çıktı.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 85 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 162'ncı gününe girdi. Evlat nöbeti sürerken, 6 Şubat günü Erzurum'dan gelen Nizamettin ve Aslıhan Eşrefoğlu, 8 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılan oğulları Hüseyin'e kavuştu. 

Suriye'deki terör örgütü PKK barınaklarından kaçan Hüseyin, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakoluna 10 Şubat günü gelerek güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturuldu. Hüseyin'i gören anne-babası, duygulu anlar yaşarken, gözyaşlarına hakim olamadı. Buluşmada aile, oğulları Hüseyin ile uzun süre giderdi.

Hüseyin'in teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp evlatlarına kavuşan aile sayısı 6 oldu.

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