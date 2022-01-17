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Evlat nöbetindeki babadan oğluna: Seni kandırıyorlar

#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti
Evlat nöbetindeki babadan oğluna: Seni kandırıyorlar

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 253 ailenin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 868’inci günde de devam ediyor. 2015 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okurken kaçırılan oğlu Mikail için oturma eylemini sürdüren Yusuf Erdinç, “Seni kandırıyorlar, diyorlar ki 'Sen gidersen orada sana ceza verirler, sana işkence edecekler, bilmem ne yaparlar'. Öyle bir şey yok. Şimdiye kadar 33 çocuğumuz geldi. Hepsi evlerine gittiler. Sen de gidersin evine, hiç merak etme” dedi.

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Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutmaya başladı. 868 gündür sürdürülen nöbette Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

2015 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyken 19 yaşında kaçırılan oğlu Mikail için eylem yapan Yusuf Erdinç, teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Oğlu Mikail dönmeden evlat nöbetine son vermeyeceğini belirten Yusuf Erdinç, şunları söyledi.

“Oğlum Mikail Erdinç İstanbul Marmara Üniversitesi’nde Hukuk okuyordu. 2015’te oğlumu kaçırdılar. 2015’ten bu yana peşindeyim, bulamadım. Var mıdır, yok mudur, nerededir, haber alamıyorum. Oğlum için HDP İl Binası önüne nöbet tutuyorum. Ben buradan oğlumu çağırıyorum. Oğlum ben seni okuttum. Devletin, bayrağın ve bizim için. Eğer pişmansan ki muhakkak pişmansın bırak gel. Orası senin yerin değil, Senin yerin Türkiye Cumhuriyeti'dir. Seni kandırıyorlar, diyorlar ki 'Sen gidersen orada sana ceza verirler, sana işkence edecekler, bilmem ne yaparlar'. Öyle bir şey yoktur. Şimdiye kadar 33 çocuğumuz geldi. Hepsi evlerine gittiler. Sen de gidersin evine, hiç merak etme. Yine senin arkandayım. Orası senin yerin değil, sen okumuş bir adamsın. Etrafına bak, HDP milletvekillerinin çocukları var mıdır, neredeler, Avrupa’ya gitmişler okuyorlar. Seni ne yaptılar, senin elindeki kalemi kırdılar kalemin yerine silah verdiler.”

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#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti

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