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Evlat nöbetindeki babadan HDP'ye: 2021'i bize zindan ettiniz

#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti
Evlat nöbetindeki babadan HDPye: 2021i bize zindan ettiniz

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 251 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 850'nci günde de sürdü. 6 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, "Buradaki anne ve babalar evlatlarını istiyorlar ama maalesef HDP bir tek açıklama yapmayarak buradan kaçtı. Neden kaçıyorsunuz? Sizde hiç mi vicdan yok? 2021'i bize zindan ettiniz. İnşallah 2022 bize hayırlara vesile olur" dedi.

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Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 850 gündür sürdürülen eylemde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

'KESİNLİKLE YILMAYACAĞIZ'

6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP binası önündeki eylemini sürdüren Süleyman Aydın, kararlı olduklarını ve yılmayacaklarını belirterek, "HDP, 6 yıldır oğlumu PKK'ya satmış. Biz anne ve babalar olarak kesinlikle yılmayacağız. Buradaki anne ve babalar evlatlarını istiyorlar ama maalesef HDP bir tek açıklama yapmayarak buradan kaçtı. Neden kaçıyorsunuz? Gelin bize bir açıklama yapın. Sizde hiç mi vicdan yok? 2021'i bize zindan ettiniz. İnşallah 2022 bize hayırlara vesile olur. Yaz, kış, yağmur, çamur demeden burada mücadele veriyoruz. Bütün dünya sesimizi duydu. Bir tek HDP duymadı. Sizde hiç mi vicdan yoktur? Gelin bu anne ve babaların feryadını duyun. Türkiye'nin dört bir yanından bu anneler babalar hepsi gelmişler. Evlerini terk etmişler, buraya gelmişler. Çocuklarını istiyorlar. Nereye kadar Kandil'e vekillik yapacaksınız? Evlatları kaçırılan ailelere de sesleniyoruz; HDP'nin neyinden korkuyorsunuz? Zaten sizin çocuklarınızı ilk dağa gönderdikleri zaman siz ölmüşsünüz. Gelin bize destek verin. Gelin hep birlikte evlatlarımızı isteyelim. HDP'nin iç yüzünü birlikte ortaya çıkaralım. Görüyorsunuz, sayımız burada çığ gibi artıyor. İnşallah biz de çocuklarımıza kavuşuruz" diye konuştu.

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#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti

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