Evlat nöbetindeki baba, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

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Çocuklarının terör örgütü PKK’ya HDP aracılığıyla götürüldüğünü söyleyen 314 ailenin 3 Eylül 2019’dan bu yana HDP il binası önündeki oturma eylemi, 1139 gündür sürüyor. Evlat nöbetindeki baba Ekrem Artık, 7 yıldır oğlu Erhan'a kavuşamazken, bu süreçte karaciğer kanserine yakalandı. Kanser tedavisi için Diyarbakır Gazi Yaşargil ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde detaylı tahlilleri yapılan Artık, 1 Ağustos’ta İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi. Kanserin vücuduna yayılmasıyla memleketi Hatay’a giden Artık, tedavi gördüğü hastanede dün gece yaşamını yitirdi.