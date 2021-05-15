Evlat nöbetindeki baba: Sizler gelene kadar biz buradayız

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos’ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar’ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

Şu an sayıları 226'ya ulaşan aileler, eylemlerinin 626'inci gününü de kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. Annelerin eylemleri süresince Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra evlat hasreti çeken 24 aile daha çocuklarına kavuştu.

'ÖLÜMÜNE DE OLSA BİZ BU MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

6 yıl önce Diyarbakır'da kaçırılan oğlu Doğan için evlat nöbetini sürdüren Hacı Göger, "Oğlum, 2015'te HDP tarafından kaçırıldı, dağa gönderildi. 6 yıldır onun peşindeyim. Ben ve buradaki anne babaların bayramı bayram değil, gecemiz gece değil, gündüzümüz gündüz değil. Sürekli çocuklarımızı düşünüyoruz. Hepsinin HDP tarafından kandırılıp, dağa götürüldüğünü iyi ve net olarak artık biliyoruz ama elimizden bir şey gelmiyor. Oğlum tek değil, bütün çocuklara çağrım, gelip güvenlik güçlerine teslim olmaları. Cezaevine atılmayacaklar, Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın teminatıdır. Ölümüne de olsa biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Sizler gelene kadar biz buradayız" diye konuştu.

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