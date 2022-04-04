Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu uyuşturucu vererek kaçırdılar

#Evlat Nöbeti#Terör#HDP
Evlat nöbetindeki baba: Oğlumu uyuşturucu vererek kaçırdılar

SİİRT'te 2015'te lise son sınıf öğrencisiyken kaçırılan oğlu Sedat için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Aydın Dağtekin, "Sedat'ın siyasetle ilgisi yoktu. Oğlumu uyuşturucu vererek kaçırdılar, götürdüler" dedi.

Haberin Devamı

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 280 ailenin 945 gündür sürdürdüğü eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu. Siirt'te 2015 yılında lise son sınıf öğrencisiyken kaçırılan oğlu Sedat için evlat nöbetini sürdüren Aydın Dağtekin, "Sedat’ın siyasetle ilgisi yoktu. Oğlumu uyuşturucu vererek kaçırdılar, götürdüler. Eşim de 7 yıldır yatalak ve oğluna kavuşmak istiyor. Sedat’ın gelip devlete teslim olmasını istiyoruz. Bu ramazan günü gelsin, teslim olsun" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Evlat Nöbeti#Terör#HDP

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF