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Evlat nöbetindeki baba: Kız kardeşimi katlettiler, Yusuf'umu kaçırdılar

#DİYARBAKIR#Terör#Evlat Nöbeti
Evlat nöbetindeki baba: Kız kardeşimi katlettiler, Yusufumu kaçırdılar

Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 249 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 840'ıncı günde de sürüyor. Siirt'in Şirvan ilçesinden gelen Nurettin Ödümlü, oğlu Yusuf'un 2014 yılında kaçırıldığını belirterek, "Kız kardeşimi katlettiler, babam da cenaze töreninde bu acıya dayanamadı ve kalp krizi geçirip öldü. Yusuf'umu da kaçırdılar. Artık yeter" dedi.

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Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da evlat nöbeti başlattı. 840 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı, 33 oldu.

Siirt'in Şirvan ilçesinden gelerek, nöbetini sürdüren Nurettin Ödümlü, 17 yaşındayken oğlu Yusuf'un terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyip, "2014'te HDP'liler, oğlum Yusuf'u kandırıp götürdüler. Bana bunu devletimi seviyorum, diye yaptılar. Beni seçtiler, diz çöktürmek için evladımı alıp, götürdüler. PKK'lılar 1991'de yol kesip, kız kardeşimi katletti. Babam doğuştan yürüme engelliydi, yaşlıydı, fakirdi. O da kız kardeşimin cenazesinde üzüntüden kalp krizi geçirip, öldü. Yusuf'umu da kaçırdılar. Artık yeter. Buradan oğlum Yusuf'a sesleniyorum. Bütün çocuklara sesleniyorum. Artık gelin, teslim olun, yeter. Devlet size ceza vermiyor. Hapis yok, ceza yok" dedi.

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#DİYARBAKIR#Terör#Evlat Nöbeti

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