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Evlat nöbetindeki baba: HDP, bizi perişan etti

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#DİYARBAKIR#HDP#Terör
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 12:12

İSTANBUL’da, 2015’te Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2’nci sınıfında okurken kaçırılan oğlu Mikail için Diyarbakır’da HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Yusuf Erdinç, “HDP oğlumu götürmeseydi, PKK gelip benim oğlumu alamazdı. HDP, bizi perişan etti” dedi.

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Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 304 ailenin dönüşümlü olarak 1107 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 37 aile, evladına kavuştu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2’nci sınıfından okurken 2015’te kaçırılan Mikail için Van’dan gelen ve HDP binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Yusuf Erdinç, oğlunun HDP tarafından kandırılarak dağa gönderildiğini söyledi. Erdinç, “Avukat olacaktı. HDP tarafından kaçırıldı, PKK’ya teslim edildi.

Eğer HDP oğlumu götürmeseydi, PKK gelip benim oğlumu alamazdı. 2015’ten bu yana oğlumun peşindeyim. Ben oğlumu alana kadar bu çadırı bırakmayacağım. HDP, bizi perişan etti. Ben buradan oğlumu çağırıyorum. Oğlum; sen okumuş bir adamsın, etrafına bir bak, yanında HDP milletvekillerinin bir çocuğu var mı? Nerede? Çünkü onlar Avrupa’da, 7 dil okuyorlar. Sana ne yaptılar? Elindeki kalemi kırdılar, onun yerine silah verdiler. Kime karşı? Bize karşı, devlete karşı, askerimize, polisimize karşı. Bırak gel, pişman ol. Şimdiye kadar 37 çocuğumuz geldi. Hepsi aklandı, bir ceza almadı. Seni korkutuyorlar. Öyle bir şey yok, ceza yok. Yine senin arkandayım, babanım. Orası senin yerin değil bırak, gel” diye konuştu.

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#DİYARBAKIR#HDP#Terör

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