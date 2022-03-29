Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Evlat nöbetindeki baba: Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz

#DİYARBAKIR#HDP#Terör
Evlat nöbetindeki baba: Evlatlarımızı HDPden istiyoruz

Diyarbakır'da, kaçırılan oğlu Özkan (15) için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, "Kimseden mal, mülk istemiyoruz. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından evlatları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 274 ailenin 939 gündür sürdürdüğü eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu. 2015 yılında kandırılarak dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, "HDP 10 aydır kepenk kapatıp, buradan kaçıp gitti. Anne ve babaların gözyaşlarına dayanamayıp, kaçtılar. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar, buraya geldi, hepsi evlatlarını istiyor. Kimseden mal, mülk istemiyoruz. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. HDP, Kandil'in şubesidir. Artık bunu bütün dünya bilsin. HDP, PKK ile arasına mesafe koymadığı ve çocuklarımızı PKK'dan istemediği müddetçe asla bunların kapısından kalkmayacağız. Bizim çocuklarımızın dağa gönderilmesinde HDP ve FETÖ'cüler sorumludur. FETÖ'cüler, çocuklarımızın dağa gönderilmesine göz yumdular. Hem devletimize hem de bize darbe yaptılar" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DİYARBAKIR#HDP#Terör

BAKMADAN GEÇME!

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik
Önce tokatladı, sonra ağladı Will Smith bunu neden yaptı Cevabı biyografisinde saklı...

Önce tokatladı, sonra ağladı! Will Smith bunu neden yaptı? Cevabı biyografisinde saklı...

#Will Smith

BAKMADAN GEÇME!

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi Abramoviç gerçekten zehirlendi mi

Birkaç saat görme duyusunu yitirdi! Abramoviç gerçekten zehirlendi mi?

#Rusya
Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik
Önce tokatladı, sonra ağladı Will Smith bunu neden yaptı Cevabı biyografisinde saklı...

Önce tokatladı, sonra ağladı! Will Smith bunu neden yaptı? Cevabı biyografisinde saklı...

#Will Smith