Evlat nöbetindeki baba: Dağdan gelen hiçbir çocuğa ceza yok

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Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 258 ailenin 888 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 34 aile, çocuklarına kavuştu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 19 yaşındayken kaçırılan oğlu Doğan için evlat nöbetini sürdüren Hacı Güger, "7 yıl önce oğlumu kandırıp buraya, HDP’ye getirdiler, oradan da PKK’ya teslim edildi. Hala onun peşindeyim ama ondan bir haber almış değilim. Evlatlarımızı bu vatana, devlete hizmet etmek için yetiştirdik. Maalesef HDP yandaşları tarafından kandırılıp dağa gönderildiler. Biz bu çocuklarımızı dağdan indireceğiz. Oğlum beni duyuyorsa gelsin, teslim olsun. Sakın demesin ki 'Devlet bana işkence yapacak, beni öldürecek'. Öyle bir şey yok. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve İçişleri Bakanı'mızın teminatıdır. Dağdan gelen hiçbir çocuğa işkence, ceza yok. Annelerine, babalarına teslim ediliyorlar. Dağdakiler beni duyuyorlarsa annelerinin, babalarının, kardeşlerinin yanlarına dönsünler. Bu devlet bizimdir, bu bayrak bizimdir, bu coğrafya hepimizindir" diye konuştu.