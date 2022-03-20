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Evlat nöbetindeki anneden oğluna: Kandırıldın yavrum, dön gel

#DİYARBAKIR#HDP#Terör
Evlat nöbetindeki anneden oğluna: Kandırıldın yavrum, dön gel

İZMİR'de terör örgütü PKK tarafından 5 yıl önce 23 yaşındayken, kaçırılan Zafer için Samsun'dan gelerek, Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren Sabire Aydın, oğlunu almadan eylemine son vermeyeceğini söyledi. Aydın, "Kandırıldın, biliyorum yavrum. Ne olursun dön, gel" dedi.

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Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 930 gündür süren eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Meslek Yüksekokulu 1'inci sınıf öğrencisiyken, 2017'de yaz tatili için gittiği İzmir'de, PKK tarafından kaçırılan Zafer için Samsun'dan gelerek, evlat nöbetini sürdüren Sabire Aydın, oğlunu almadan eylemi bırakmayacağını söyledi. Aydın, "Kandırıldın, biliyorum yavrum. Ne olursun dön, gel. Evimize gel, sen benim bir tanemdin. Oğlum bizi kimlere bıraktın? Bizim sana güvendiğimiz kadar hiç kimse güvenmemiştir çocuklarına.

Burada, annelerle birlikte evlat mücadelemize devam ediyoruz. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim. Bu konuda da kararlıyım. Benim oğlum okul okurken kandırıldı ve götürüldü. Oğlum üniversite okuyordu. Yaz döneminde İstanbul'a gitmişti. Oradan da İzmir'e geçtiğini ve 1 hafta orada kaldığını öğrendim. Ondan sonra ortadan kayboldu. Oğlum, sen bizim içimizi yaktın. Gel, tamamla yarım kalan gönlümüzü" diye konuştu. (

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#DİYARBAKIR#HDP#Terör

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