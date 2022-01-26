Evlat nöbetindeki anneden kızına: Teslim ol, o hainlere güvenme

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Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 29'uncu haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP il binasına kadar slogan atarak yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganları attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de yüksek sesle müzik açarak, eylemi engellemeye çalıştı. Müzik sesine tepki gösteren aileler, 'Hepimiz askeriz, PKK'ya yeteriz' sloganı attı.



Van Terör Mağdurları İl Temsilciliği üyeleri de HDP binası önüne gelerek, ailelere destek verdi. Terör Mağdurları Derneği Van İl Başkanı Turan Deniz, ailelerin evlatları için başlattıkları eylemleri sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi.

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