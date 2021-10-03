Evlat nöbetindeki anne: Sesimi duyuyorsan, korkma gel

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kolombiya Cali Kartelinden Türkiye’ye uyuşturucu rotasıKolombiya Cali Karteli'nden Türkiye’ye uyuşturucu rotası#Uyuşturucu Operasyonu
Ne yaptın Ozan Premier Lige damga vuran slalom...Ne yaptın Ozan! Premier Lig'e damga vuran slalom...#Ozan Kabak
Önce kendine aşık ediyor sonra... 74lük kara dulun korkunç planıÖnce kendine aşık ediyor sonra... 74'lük kara dulun korkunç planı#Japonya
Koronavirüs rehberinde güncelleme İki grubun karantina süreleri kısaltıldıKoronavirüs rehberinde güncelleme! İki grubun karantina süreleri kısaltıldı#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Harekette bereket vardırCumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: 'Harekette bereket vardır'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ezber bozan adım: Yüzlerce kişiye vize verecekEzber bozan adım: Yüzlerce kişiye vize verecek!#İngiltere
İşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisiİşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisi#Koronavirüs
Üstünden 12 yıl geçti 157 milyon işlem yapıldıÜstünden 12 yıl geçti! 157 milyon işlem yapıldı#Numara Taşıma
Akın ettiler Toplamak için birbirleriyle yarıştılarAkın ettiler! Toplamak için birbirleriyle yarıştılar#Bartın
Okulda tek tehdit Covid değil... Çocuklarda bu belirtilere dikkatOkulda tek tehdit Covid değil... Çocuklarda bu belirtilere dikkat!#Çocuk Sağlığı
Hey Ricky Martin sana ne olduHey Ricky Martin sana ne oldu?#Ricky Martin
Çok kitap okuyorum diye annem hastalanacağımı düşünürdüÇok kitap okuyorum diye annem hastalanacağımı düşünürdü!#Teoman
Dev şirkette istifa depremi Başkan koltuğu bıraktı...Dev şirkette istifa depremi! Başkan koltuğu bıraktı...#Mitsubishi
Sergen Yalçın için ceza tehlikesi 4. hakem veya temsilci küfür duyduysa...Sergen Yalçın için ceza tehlikesi! 4. hakem veya temsilci küfür duyduysa...#Sergen Yalçın
İlişkiler bitebilir, boşanmalar artabilir... Gergin bir hafta bizi bekliyorİlişkiler bitebilir, boşanmalar artabilir... Gergin bir hafta bizi bekliyor!#Astroloji
HABERLERGündem Haberleri

Evlat nöbetindeki anne: Sesimi duyuyorsan, korkma gel

#DİYARBAKIR#Hdp#Evlat Nöbeti
Evlat nöbetindeki anne: Sesimi duyuyorsan, korkma gel

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 235 ailenin evlat nöbeti, 762'nci günde de sürüyor. Oğlu Faruk için Kars'tan gelen Rahime Taşçı, "8 sene önce Faruk'u aldılar. Sesimi duyuyorsan, korkma gel. Teslim olan çocukların hepsini bıraktılar, evlerine gittiler" dedi.

Haberin Devamı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde terör örgütü PKK tarafından çocuklarının kaçırıldığını söyleyen ve evlat nöbetine başlayan ailelerin sayısı 235'e yükseldi, aileler 762 gündür oturma eylemlerini sürdürüyor. Van'da lise 2'nci sınıf öğrencisi oğlu Faruk'un kaçırıldığını söyleyen ve Kars'tan gelerek eyleme katılan Rahime Taşçı, şunları söyledi:

"8 sene önce Faruk'u aldılar. Ne haber aldım ne de Faruk yaşıyor mu, yaşamıyor mu bilmiyorum. Faruk sana sesleniyorum; 8 yıldır seni özlüyorum, baban ve kardeşin de seni özlüyor. Damla'yı seviyordun o kadar. Hani sevmiyorsun, çünkü gelmiyorsun. Sesimi duyuyorsan, korkma gel. Teslim olan çocukların hepsini bıraktılar, evlerine gittiler. Sen gelsen, seni de bırakacaklar. Korkma, teslim ol, gel. Damla seni çok özlüyor, ağlıyor. Baban perişan oldu, ben perişan oldum. Sen gelene kadar Diyarbakır'daki bu eylemimi sürdüreceğim, kalkmayacağım. Bizi yalnız bırakma, geri gel."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#DİYARBAKIR#Hdp#Evlat Nöbeti