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Evlat nöbetindeki anne: Senin yerin orası değil, benim yanım

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#DİYARBAKIR#HDP#Terör
Evlat nöbetindeki anne: Senin yerin orası değil, benim yanım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 14:26

Diyarbakır'da, 9 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Faruk için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Rahime Taşçı, oğluna seslenerek, "Senin yerin orası değil, benim yanım" dedi.

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Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için aileler, 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 304 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü nöbette, 1108'inci güne girildi. Bugüne kadar 37 aile, çocuklarına kavuştu.

Kars'ta, 2013 yılında lise 2'nci sınıf öğrencisiyken 15 yaşında kaçırılan oğlu Faruk için oturma eylemini sürdüren Rahime Taşçı, "Ben ondan hiç haber alamadım. Van'a, Tunceli'ye gittim ama Faruk'tan haber yok. Eğer beni duyuyor veya görüyorsa sesi ses olsun bana. Bir telefon açıp bana cevap verse, bana ben sağım diye söylese. Oğlum ceza yok, devlet kucak açmış. Peşmergeye teslim ol, korkma sakın. Ben burada seni bekliyorum, kardeşin seni bekliyor. Senin yerin orası değil benim yanım" dedi.

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#DİYARBAKIR#HDP#Terör

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