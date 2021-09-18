Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun öldüğüne inanmıyorum

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Taliban Afganistanda ortaokulları açtı: Kız öğrenciler eğitime dahil edilmediTaliban Afganistan'da ortaokulları açtı: Kız öğrenciler eğitime dahil edilmedi!#Afganistan
Ticaret Bakanı Muş: İhracatın finansmanı konusuna önümüzdeki dönemde daha çok eğileceğizTicaret Bakanı Muş: İhracatın finansmanı konusuna önümüzdeki dönemde daha çok eğileceğiz#İhracat
Son dakika... Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı İstanbul için sarı alarmSon dakika... Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı! İstanbul için sarı alarm#Hava Durumu
O dövmeyi asla görmeyeceksiniz demişti: Önce saç rengini sonra tarzını değiştirdi'O dövmeyi asla görmeyeceksiniz' demişti: Önce saç rengini sonra tarzını değiştirdi#Billie Eilish
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ders zili çaldıBarış Pınarı Harekatı bölgesinde ders zili çaldı#Barış Pınarı
Tarkan, kızı Liya ile fotoğrafını paylaştı: Cool baba olmaya çalışırken tütüyü giydirdilerTarkan, kızı Liya ile fotoğrafını paylaştı: Cool baba olmaya çalışırken tütüyü giydirdiler!#Tarkan
Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun öldüğüne inanmıyorumEvlat nöbetindeki anne: Oğlumun öldüğüne inanmıyorum#Evlat Nöbeti
Burak Yılmazdan Lens - Lille derbisi için iddialı sözler Onlarla yüzleşmeye hazırızBurak Yılmaz'dan Lens - Lille derbisi için iddialı sözler! "Onlarla yüzleşmeye hazırız"#Burak Yılmaz
Bahattin Sofuoğlu bu ilk kez podyuma çıktıBahattin Sofuoğlu bu ilk kez podyuma çıktı!#Bahattin Sofuoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğandan ihracatçılara müjde: Yeni bir mekanizma kuruyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçılara müjde: Yeni bir mekanizma kuruyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HABERLERGündem Haberleri

Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun öldüğüne inanmıyorum

#Evlat Nöbeti#Diyarbakır#PKK
Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun öldüğüne inanmıyorum

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 233 aile, evlat nöbetinde 747'nci güne girdi. 2017 yılında oğlu Bayram'ı (19) işe gönderdikten sonra bir daha haber alamayan Ayten Elhaman, PKK'ya yakın internet sitelerinde oğlunun paylaşılarak, öldüğünün söylendiğini belirterek, "Oğlumun öldüğüne asla inanmıyorum. Oğlumun cesedi veya kemikleri dahi kalsa alacağım, almadan gitmeyeceğim" dedi.

Haberin Devamı

Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 233 ailenin 747 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu.

Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun öldüğüne inanmıyorum



Diyarbakır'da, 2017 yılında oğlu Bayram'ı işe gönderdikten sonra bir daha haber alamayan Ayten Elhaman, 4 yıldır evladına hasret kaldığını ve anneler olarak 3 yılı aşkındır burada olduklarını söyledi. Elhaman, "Evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Dağda tek bir evlat kalmayana kadar mücadele edeceğiz. PKK ve siyasi uzantısı HDP şunu iyi bilsinler ki evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Annelerin mücadelesini yıkamayacaklar. Anneler korkmasınlar, gelsinler buraya. Biz buradayız, korkmuyoruz. HDP'den korkmuyoruz ki çocuklarımızı da almadan gitmeyeceğiz. 32 aile evladına kavuştu. İnşallah biz de evladımıza kavuşacağız. Benim evladımı PKK'ya yakın internet sitelerinde paylaştılar öldü, diye. Ben oğlumun öldüğüne asla inanmıyorum. Ben oğlumun cesedini ve kemikleri dahi kalsa alacağım. Onu almadan buradan gitmeyeceğim" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Evlat Nöbeti#Diyarbakır#PKK