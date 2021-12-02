Evlat nöbetindeki anne: Oğlum, Mehmet'im, yavrum dön gel

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HDP İl Başkanlığı binasının önünde evlat nöbeti tutan 247 ailenin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 822'nci güne girdi. İlk eylemi başlatan Hacire Akar ile ile birlikte 33 aile, çocuklarına kavuştu.

'HDP OĞLUMU DAĞA KAÇIRDI'

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden okuyan oğlu Mehmet'in mezun olmasına 2 ay kala dağa kaçırıldığını söyleyen İmmihan Nilifırka "HDP, oğlumu dağa kaçırdı. Dağda aç, susuz mahkum bırakmışlar, bizi de bu kapıya mahkum etmişler. Evlatlarımızı elimizden almışlar, ciğerlerimizi bizden söküp götürmüşler. Bu çocukları nasıl kandırıp, götürdüyseniz öyle de getirin. Tek bir çocuk dağda kalmayana kadar buradan kalkmayacağız. Yavrularımızı bize geri verin. Çocuklarımızdan ne istediniz, evlatlarımızı sizin için mi büyüttük, dağ için mi büyüttük?" dedi.

'DAYANACAK GÜCÜM KALMADI'

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Oğlu Mehmet'e de dönmesi için çağrı yapan Nilifırka "Biz sizden sadece evlatlarımızı istiyoruz. Neden bizden kaçtınız? Bu kepenkleri 8 aydır kapatıp gitmişsiniz. Burada bizden kaçıyorlar, dağda da çocuklarımızın arkasına saklanıyorlar. Oğlum, Mehmet'im, yavrum dön gel. Perişanız. Kulağımız telefonda, gözümüz kapıda. Gel, bak ceza yok, devletimiz adaletlidir, güçlüdür, gel güvenlik güçlerine teslim ol. Ciğerim, kapım sana açık, seni çok özledim, dayanacak gücüm kalmadı, kurbanın olayım dön gel" diye konuştu.

Bu arada İstanbul Küçükçekmece Belediyesi meclis üyeleri de ailelere destek ziyaretinde bulundu.