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Evlat nöbetindeki anne: İki evlat acısı çekiyorum, oğlumu bana versinler

#Diyarbakır#Evlat Nöbeti#Hdp
Evlat nöbetindeki anne: İki evlat acısı çekiyorum, oğlumu bana versinler

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 234 ailenin evlat nöbeti, 755'inci günde de devam ediyor. Oğlu Roşat için oturma eylemini sürdüren Necibe Çiftçi, büyük oğlunun PKK tarafından şehit edildiğini söyleyerek "Allah rızası için benim diğer evladımı bana versinler. Tüm aileleri buraya çağırıyorum. Gelsinler, evlatlarını istesinler" dedi.

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Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- 

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Hacire Akar'ın evladına kavuşmanın ardından 3 Eylül 2019'da 'evlat nöbeti'ne başlayan ve zamanla sayıları 234'e ulaşan aileler, 755'inci güne girdi.

'ORASI SENİN YERİN DEĞİL'

PKK tarafından 5 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Necibe Çiftçi de oturma eylemini sürdürüyor. Büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin (21) de terör örgütüne destek vermediği için evine yapılan baskınla kaçırılarak şehit edildiğini belirten Çiftçi, şunları söyledi:

"Buraya iki evladım için geldim. Bir evladım PKK-HDP tarafından kaçırılıp dağa götürüldü. Diğer oğlum da kardeşini arıyordu, 2017'de bir grup PKK'lı gelip köydeki evimizi sardı. Elektrikleri keserek eve girdiler. Oğlumu alıp bir ahıra götürdüler. Orada elini kolunu bağlayarak infaz ettiler. Burada iki evlat acısını çekiyorum. Allah rızası için benim diğer evladımı bana versinler. Tüm aileleri buraya çağırıyorum; gelsinler, evlatlarını istesinler. Hiçbir şey evlat gibi değildir. Evlat ciğerdir, evlat insanı yıkıyor. Gelsinler, burada evlatlarını HDP ve PKK'dan istesinler. Onlardan evladımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Bir oğlumu şehit ettiniz bari diğer oğlumu bana verin. Roşat oğlum; eğer anneni dinliyorsan, bak senin kardeşini şehit etmişler, geri dön gel oğlum. Askere, polise, peşmergeye teslim ol. Orası senin yerin değil."

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#Diyarbakır#Evlat Nöbeti#Hdp