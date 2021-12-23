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Evlat nöbetindeki anne: Gelin, devlet güçlerimize teslim olun

#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti
Evlat nöbetindeki anne: Gelin, devlet güçlerimize teslim olun

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK’nın kaçırdığını söyledikleri çocuklarını bulmak için evlat nöbeti tutan aileler, oturma eylemlerinde 843'üncü güne girdi. Kızı Şeyma için Van'dan gelen Nazlı Sancar "Gelin, devlet güçlerimize teslim olun. Gelin, kaldığınız yerden hayatınıza devam edin" diyerek çağrı yaptı.

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Diyarbakır'da çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını belirterek 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetine başlayan aileler, oturma eylemlerinde 843'üncü gününe girdi. Bu zamana kadar oturma eyleminin sembol ismi Hacire Akar ile birlikte çocuğa kavuşan aile sayısı 33 oldu.

'GERİ ADIM ATMIYORUM'

Kızı Şeyma'nın 2012 yılında kaçırıldığını söyleyen Nazlı Sancar, "3 yıldır bu haklı mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Her gün bana tehdit geliyor ama boynumu eğmiyorum. HDP'den, PKK'dan korkmuyorum. Benim gitmediğim yer, gitmediğim mağara yok. Kızımın peşindeyim. Onun peşini bırakmayacağım. Bu mücadeleyi sadece kızım için değil, tüm çocuklar için veriyorum. Geri adım atmıyorum. Gelin, devlet güçlerimize teslim olun. Gelin, kaldığınız yerden hayatınıza devam edin" dedi.

'BABAN HASRETİNDEN ÖLECEK'

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Kızına çağrısını sık sık yineleyen Sancar "Sizin elinizden kalem alıp, silah verdiler. O bebek, katillerinin yanında ne işiniz var? Burada kar, kış, yağmur, çamur, pandemi demeden evlatlarımızı bekliyoruz. Evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız. Şeyma kızım, senin baban hastadır. Kanser ile mücadele ediyor ameliyattan çıkmayabilir. Bu hafta babanı ameliyat edecekler. Kızım gel, babanı gör. Baban hasretinden ölecek. Senden rica ediyorum Şeyma, gel kızım. O hainleri, o katilleri dinleme" diye konuştu.

Evlat nöbeti tutan ailelere de destek ziyaretleri sürüyor. 36 hemşehri derneğinin oluşturduğu Bursa İl Dernekleri Federasyonu da 50 kişilik kafile ile aileleri ziyaret etti. Federasyonun Genel Başkanı Ramazan Alp, verdikleri haklı mücadelede ailelerin yanlarında olduklarını söyledi.

 

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#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti

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