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Evlat nöbetindeki anne: Gel oğlum, teslim ol

#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti
Evlat nöbetindeki anne: Gel oğlum, teslim ol

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen ailelerin evlat nöbeti, 784'üncü güne girdi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirterek "Yeter artık oğlum, bu acıları bize yaşatma. Gel oğlum, teslim ol. Bak herkes geliyor" dedi.

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Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen ailelerin 3 Eylül 2019 başlattığı evlat nöbeti, 784'üncü güne girdi. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde sürdürülen oturma eylemi sırasında 32 aile, çocuğuna kavuştu. Evlat nöbetini sürdüren anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği için şehit edildiğini söyledi.

'BİR OĞLUMU ŞEHİT ETTİLER, DİĞERİNİ DAĞI KAÇIRDILAR'

784 gündür HDP binası önünde mücadeleye devam ettiklerini belirten Çiftçi, "Bir oğlumu şehit ettiler, diğerini de 2015'de dağa kaçırdılar. Diğer oğlum kardeşinin peşinde dolaştığı için bir gece, PKK'lılar evimizi sardı. Onlar silahlıydı, biz silahsızdık. Köyde yaşıyorduk. Oğlumu evden alıp bir ahıra götürdüler. Elini, kolunu bağlayarak infaz ettiler. Evladımı HDP ve PKK'dan istiyorum. Benim evlatlarıma zarar veren HDP ve PKK'dır. Kardeşi dağdaydı, gelip diğerini şehit ettiniz. Bu acıyı bizim içimize düşürdünüz. Bu HDP'nin kapısından gitmeyeceğim. İnşallah, Allah'ın izniyle devletin gücüyle diğer evladıma kavuşacağım" dedi.

'KORKMAYIN GELİN'

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Oğlu Rojhat'a teslim olması için çağrıda bulunan Çiftçi, "Oğlum, bak senin annenim. 3 yıl oldu. Bu HDP binası önünde oturuyorum. Bak, senin kardeşin HDP ve PKK tarafından şehit edildi. Oğlum Rojhat, sen anneni dinlersen kaçıp gelirsin. Askere, polise, peşmergelere teslim ol. Yeter artık oğlum, bu acıları bize yaşatma. Gel oğlum, teslim ol. Bak herkes geliyor. 32 çocuğumuz geldi, annelerinin kucaklarına verildi. Ne ceza var, ne başka bir şey var. Korkmayın gelin, yeter artık devlet size bir kucak açmış, kaçın gelin" diye konuştu.

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#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti

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