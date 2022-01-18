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Evlat nöbetindeki anne: Dön gel, ismin gibi bize zaferler yaşat

#Diyarbakır#HDP #Evlat Nöbeti
Evlat nöbetindeki anne: Dön gel, ismin gibi bize zaferler yaşat

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 253 ailenin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 869’uncu gününde devam ediyor. 2017 yılında üniversite öğrencisiyken kandırıldığını söylediği 23 yaşındaki oğlu Zafer için Samsun’dan gelip, Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutmaya başlayan Sabire Aydın, "Seni çok özledik. Şimdiye kadar burada olan annelerin 33 evladı döndü, sen de dön gel yavrum. İsminin Zafer olduğu gibi bize zaferler yaşat. Dön gel, seni bekliyoruz” dedi.

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Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutmaya başladı. 869 gündür sürdürülen nöbette Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı, 33 oldu.

2017 yılında yaz tatilinde çalışmak İzmir’e gittikten bir süre sonra kaybolan oğlu Zafer için Samsun’dan gelerek Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutmaya başlayan Sabire Aydın, bütün aile bireylerinin Zafer’i çok özlediğini söyledi. Anne Aydın, evladının dönmekle kendilerine büyük bir zafer yaşatacağını belirterek, bu konuda umutlu olduğunu vurguladı.

Aydın şunları söyledi:

“Oğlum 2017 yılında İstanbul’da çalışıyordu. İzmir’e geçtiğini öğrendik. Orada kaçırıldı benim oğlum. Oğlumu bekliyorum. Oğlum, senin için geldim ben buraya. Kardeşlerin, baban, bütün aile seni çok özledi. Bir an önce dön gel. Seni bekliyoruz. Seni almadan buradan gitmeyeceğim benim oğlum. Ne olursun geri dön. Okuyasın diye üniversiteye yolladık yavrum. Sen çok akıllı bir çocuktun. Biz seni vatana devlete hayırlı ol, diye yetiştirdik. Kandırıldın, biliyorum. Hiç de geç değil, dön gel. Çok özledik. Şimdiye kadar burada olan annelerin 33 evladı döndü, sen de dön gel yavrum. İsminin Zafer olduğu gibi bize zaferler yaşat. Dön gel, seni bekliyoruz.”

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#Diyarbakır#HDP#Evlat Nöbeti

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