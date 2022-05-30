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Evlat nöbetindeki anne: Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz

#DİYARBAKIR#HDP#Terör
Evlat nöbetindeki anne: Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz

DİYARBAKIR'da, 7 yıl önce 22 yaşındayken kaçırılan oğlu Mehmet için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan İmmihan Nilifırka, "Çocuklarımızı ve evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Eylemin ilk gününden bu yana mücadelemizi devam ettirdik. Tek çocuk kalmayana kadar eylemimizi sürdüreceğiz" dedi.

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Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 301 ailenin dönüşümlü olarak 1001 gündür sürdürdüğü eylemde, şu ana kadar 35 aile çocuğuna kavuştu. Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyken, 2015'te 22 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için oturma eylemi yapan İmmihan Nilifırka, "Çocuklarımızı ve evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Eylemin ilk gününden bu yana mücadelemizi devam ettirdik. Tek çocuk kalmayana kadar eylemimizi sürdüreceğiz. Ciğerimi kopardılar. Oğlumu versinler artık. Evlatlarımızın üzerinden siyaset yapmasınlar. Çocuklarımızı dağda taşlara ve mağaralara mahkum etmişler. Çocuklarımızı bize versinler" diye konuştu.

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#DİYARBAKIR#HDP#Terör

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