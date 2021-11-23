Evlat nÃ¶betindeki anne: ArtÄ±k yeter, bu acÄ± nereye kadar

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HDP Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ± Ã¶nÃ¼nde 3 EylÃ¼l 2019'da baÅŸlayan evlat nÃ¶betinde 245 aile, 814'Ã¼ncÃ¼ gÃ¼ne girdi. 2015 yÄ±lÄ±nda Kur'an kursunda hafÄ±zlÄ±k eÄŸitimi aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada 14 yaÅŸÄ±ndayken oÄŸlu Hamza'nÄ±n daÄŸa kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen ZÃ¼mrÃ¼t Salim de evlat nÃ¶beti iÃ§in Hakkari'den geldi.

OÄŸlunun HDP tarafÄ±ndan kaÃ§Ä±rÄ±larak PKK'ya verildiÄŸini kaydeden Salim, "OÄŸlum hafÄ±zlÄ±k okuyordu, 14 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. HDP, oÄŸlumu kaÃ§Ä±rÄ±p PKK'ya verdi. OÄŸlumu HDP'den istiyorum. ArtÄ±k yeter, bu acÄ± nereye kadar? SoÄŸuk, Ã§amur demeden evlatlarÄ±mÄ±z iÃ§in buradayÄ±z, evlat nÃ¶beti tutuyoruz. Bizden ne istiyorlar, daÄŸa niye kendi Ã§ocuklarÄ±nÄ± gÃ¶ndermiyorlar? Bu zulmÃ¼ neden bize Ã§ektiriyorlar? Onlar bizim iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yor, kendileri iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. OÄŸlumu istiyorum ve almadan bir yere gitmiyorum. OÄŸluma Ã§aÄŸrÄ±da bulunmak istiyorum; Hamza oÄŸlum, eÄŸer beni duyuyorsan ya da gÃ¶rÃ¼yorsan dÃ¶n gel. Yavrum, sana hasret kalmÄ±ÅŸÄ±m. BÃ¼tÃ¼n aile seni bekliyoruz, sonuna kadar senin peÅŸindeyim, seni almadan buradan gitmeyeceÄŸim" diye konuÅŸtu.

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