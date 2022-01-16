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Evlat nöbetindeki amcadan yeğenine: Yolunu gözlüyoruz, dön gel evine

#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti
Evlat nöbetindeki amcadan yeğenine: Yolunu gözlüyoruz, dön gel evine

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 253 ailenin HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemi 867’nci günde de devam etti. Hakkari'de 2013 yılında 13 yaşındayken kaçırılan yeğeni Besna Kaplan için HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan Vahap Kaplan, yeğenine teslim ol çağrısında bulunarak, “Annen vefat etti, baban da hasta, hepimiz senin yolunu gözlüyoruz. Dön gel evine” dedi.

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Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutmaya başladı. 867 gündür sürdürülen nöbette Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

2013 yılında henüz 13 yaşındayken Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kaçırılan yeğeni Besna Kaplan için evlat nöbetini sürdüren Vahap Kaplan, yeğenini almadan evlat nöbetine son vermeyeceklerini söyledi. Yeğenine teslim ol çağrısında bulunan Kaplan, “Yeğenim annen vefat etti, baban da hasta, ben geldim. Buradan seni almadan da dönmeyeceğim. Kaç gel evine, senin yolunu gözlüyoruz” dedi.

Kaplan, “Yeğenim Besna için Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden buraya geldim. Yaklaşık 2 yıldan beri burada evlat nöbetindeyim. Yeğenimin gelmesini istiyoruz. Annesi vefat etti, babası da hasta olduğu için ben geldim buraya. Evlat nöbetine sonuna kadar devam edeceğiz. Çocuklarımızı da almadan buradan gitmeyeceğiz. Eğer sesimizi duyuyorsa, bizi görebiliyorsa bir an önce o örgütün elinden kaçıp gelmesini istiyoruz. Dört gözle yolunu gözlüyoruz” diye konuştu.

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#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti

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